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أوباما: القوات الخاصة في سوريا لا تخالف التعهد بمنع قوات على الأرض

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أوباما: القوات الخاصة في سوريا لا تخالف التعهد بمنع قوات على الأرض أوباما: القوات الخاصة في سوريا لا تخالف التعهد بمنع قوات على الأرض

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن خطة نشر عشرات من أفراد القوات الخاصة الأمريكية في سوريا لتقديم المشورة لقوات المعارضة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية لا تخالف تعهده بعدم نشر “قوات على الأرض” في الصراع السوري.

وبحسب رويترز قال أوباما في مقابلة مع برنامج (إن.بي.سي نايتلي نيوز)، أمس الاثنين، في أول تصريحات تتعلق بنشر القوات منذ الإعلان عن ذلك يوم الجمعة “ضع في الاعتبار أننا قمنا بعمليات خاصة بالفعل وهذا في حقيقة الأمر مجرد امتداد لما نحن مستمرون في القيام به.”

وأضاف: “نحن لا نضع قوات أمريكية على جبهات قتال تنظيم “داعش”.. كنت متسقًا دومًا في أننا لن نقاتل كما فعلنا في العراق من خلال الكتائب والغزو.. هذا لا يحل المشكلة.”

وعند إعلان عملية النشر قال البيت الأبيض إن القوات ستكون في مهمة “للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة” وإن العدد سيكون أقل من 50 فردا.

ويمثل نشر قوات أمريكية على الأرض تحولًا بعد أكثر من عام على اقتصار المهمة في سوريا على الضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية. وقبل العام الماضي استبعد أوباما -الذي يعارض إرسال قوات إلى حروب الشرق الأوسط- إرسال قوات برية أمريكية إلى سوريا.

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