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السيسي: إدعاء «داعش» إسقاط الطائرة الروسية هدفه الإضرار بسمعة مصر

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السيسي: إدعاء «داعش» إسقاط الطائرة الروسية هدفه الإضرار بسمعة مصر السيسي: إدعاء «داعش» إسقاط الطائرة الروسية هدفه الإضرار بسمعة مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ادعاء تنظيم “داعش” بأنها أسقطت طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، هو محض دعاية تهدف الإضرار بسمعة .

وأكد السيسي، في حوار خاص مع تليفزيون هيئة الإذاعة الريطانية (بى بى سى) بثت مقتطفات منه، اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التركيز على فرضية الهجوم الإرهابي في حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء الهدف منه الإساءة للاستقرار والأمن في مصر.

وأضاف الرئيس السيسي أن : الأمن في هذه المنطقة بالذات تحت السيطرة الكاملة .. وفكرة أن يكون ذلك تم بواسطة تنظيم داعش هو محاولة للاساءة للاستقرار والأمن في مصر”.

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