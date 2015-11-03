رامي صبري يغني «زي الهوى» لحليم في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

أحيى، المطرب رامي صبري، مساء أمس الاثنين، حفلًا غنائيًا، ضمن حفلات الدورة 24 من مهرجان الموسيقى العربية، المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

قدم رامي عدد من الأغاني الطربية، بينهم: «كلمة، في كل مكان، لما أنت بتعمل كده فيا، غمضت عيني، بحبك».

وقدم صبري أغان للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ: «زي الهوى»، وغنى «دارت الأيام» لكوكب الشرق أم كلثوم.

وأضاف صبري، سعدت بالمشاركة في المهرجان، خاصة أن جمهور الأوبرا مش بيجامل.

رامي ينتظر صدور ألبومه الجديد «أجمل ليالي عمري»، المقرر طرحه 9نوفمبر، والألبوم من انتاج شركة «مزيكا».

تصوير: أحمد كوتي

> كتب: محمد الموجي