أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

وزير الداخلية الكويتي يصدر قراراً عاجلاً بمعاقبة جميع المصريين المشاركين في المشاجرة التي أسفرة عن دهس الشاب المصري

Google+ Print
وزير الداخلية الكويتي يصدر قراراً عاجلاً بمعاقبة جميع المصريين المشاركين في المشاجرة التي أسفرة عن دهس الشاب المصري وزير الداخلية الكويتي يصدر قراراً عاجلاً بمعاقبة جميع المصريين المشاركين في المشاجرة التي أسفرة عن دهس الشاب المصري

المصدر : نجوم مصرية

قالت صحيفة “الرأي الكويتية” أن السلطات المعنية في دولة الكويت قد إتخذت قراراً عاجلاً يقضي بإستبعاد جميع المصريين الذين ثبتت مشاركتهم في المشاجرة التي جرت بين عدد من العمال المصريين وبعض الشباب الكويتي وإنتهت بأحد أحد العمال المصريين ومصرعه.

حيث أصدر وزير الداخلية الكويتي محمد الخالد قراراً بإستبعاد كل المصريين الذين ثبت تحريضهم ومشاركتهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المشاجرة، كما سيتواصل إحتجاز المتهمين الأساسيين في الواقعة لحين إنتهاء الجهات المعنية نم إستكمال التحقيقات معهم.

يأتي هذا بعد أن شهدت منطقة “الحولي” الكويتية مشاجرة عنيفة بين بعض الشباب الكويتيين وبعض الوافدين المصريين، والتي إنتهت بدهس أحد السيارات المملوكة للشباب الكويتيين لأحد العمال المصريين ووفاته.

من جانبه قام أمير الكويت بتقديم الإعتذار للمصريين عقب حادث دهس مصري في الكويت، مؤكداً للرئيس المصري عبد الفتاح أنه يقوم شخصياً بمتابعة التحقيقات أولا بأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة