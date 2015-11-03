وزير الداخلية الكويتي يصدر قراراً عاجلاً بمعاقبة جميع المصريين المشاركين في المشاجرة التي أسفرة عن دهس الشاب المصري

المصدر : نجوم مصرية

قالت صحيفة “الرأي الكويتية” أن السلطات المعنية في دولة الكويت قد إتخذت قراراً عاجلاً يقضي بإستبعاد جميع المصريين الذين ثبتت مشاركتهم في المشاجرة التي جرت بين عدد من العمال المصريين وبعض الشباب الكويتي وإنتهت بأحد أحد العمال المصريين ومصرعه.

حيث أصدر وزير الداخلية الكويتي محمد الخالد قراراً بإستبعاد كل المصريين الذين ثبت تحريضهم ومشاركتهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المشاجرة، كما سيتواصل إحتجاز المتهمين الأساسيين في الواقعة لحين إنتهاء الجهات المعنية نم إستكمال التحقيقات معهم.

يأتي هذا بعد أن شهدت منطقة “الحولي” الكويتية مشاجرة عنيفة بين بعض الشباب الكويتيين وبعض الوافدين المصريين، والتي إنتهت بدهس أحد السيارات المملوكة للشباب الكويتيين لأحد العمال المصريين ووفاته.

من جانبه قام أمير الكويت بتقديم الإعتذار للمصريين عقب حادث دهس مصري في الكويت، مؤكداً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يقوم شخصياً بمتابعة التحقيقات أولا بأول.

شبكةعيونالإخبارية

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