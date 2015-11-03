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الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج تنعي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

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الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج تنعي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج تنعي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

حادث الطائرة الروسية المنكوبة – أرشيفية

نعت الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج، ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، التي سقطت السبت الماضي، بسيناء عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ متجهة إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية.

وقدمت الجبهة – التي تتخذ من باريس مقرًا لها في بيان لها اليوم – خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية روسيا الاتحادية حكومة وشعبًا، وكذلك لأسر الضحايا، مشيدةً بالعلاقات الوثيقة بين الشعبين والقيادتين المصرية والروسية.

وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة  في محاربة الإرهاب، والتعاون العسكري والاقتصادي، والعمل على إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

يذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز “إيرباص 321” تابعة لشركة “كوجاليم أفيا” وكان على متنها 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم.

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