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«سنوبي» أول كلب صيد ينضم لممشى المشاهير في هوليوود

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«سنوبي» أول كلب صيد ينضم لممشى المشاهير في هوليوود «سنوبي» أول كلب صيد ينضم لممشى المشاهير في هوليوود

الكلب سنوبي _ أرشيفية

أعلن رئيس غرفة هوليوود التجارية، ليرون جوبلر، في حفل ساخر لتكريم “أفضل وأبرع كلب صيد معروف”، عن انضمام الكلب “سنوبي” إلى ممشى المشاهير في هوليوود.

وانضمت الشخصية الكارتونية، الكلب “سنوبي”، المصاحبة لتشارلي براون إلى قائمة نجوم هوليوود، بعد أن تم وضع نجمة خاص به على ممشي المشاهير في المدينة، الاثنين، حسبما جاء بموقع سكاي نيوزعربية.

ويعد سنوبي، أول كلب صيد يحصل على نجمة في ممشى المشاهير، لكنه ليس أول شخصية كارتونية ولا أول كلب يحصل على هذه النجمة.

فقد سبقه أسماء لشخصيات كرتونية مثل ميكي ماوس، وباجز باني ودونالد داك، حيث حفرت تلك الشخصيات أسماءها إلى الأبد في ممشى المشاهير في هوليوود.

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