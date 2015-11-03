مسلحون يحاصرون مقر حكومة الإنقاذ في ليبيا

حاصر مسلحون، مقر رئاسة الوزراء التابع لحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليًا، في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت متأخر الاثنين، وفقا لما ذكرته مصادر لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأفادت المصادر بوقوع اشتباكات، فيما تحدثت أنباء عن مهاجمة مجموعات مسلحة لمقار حكومة الإنقاذ في طرابلس.

وقالت المصادر إن القيادي بأحد ميليشيات طرابلس، هيثم التاجوري، يحاصر مع مجموعة مسلحة تابعة له مقر رئاسة الوزراء التابع لحكومة الإنقاذ.

ويتهم التاجوري وزير التخطيط بحكومة الإنقاذ، غير المعترف بها دوليا، بإصدار أمر عسكري بالقبض عليه.

وجاء في بيان لما يعرف باسم “كتيبة ثوار طرابلس” أنه “تم التحفظ على وزير التخطيط”، نظرا لأنه استعان بـ”المسلحين لإرهاب الوكلاء ومدراء الإدارات غير المتفقين معه في الراي”، ولتجاوزات ومخالفات عديدة للقانون.

واتهم البيان وزير التخطيط بـ”الفساد” وبعدم صرف “تفويضات مالية” التزاما بتعليمات رئيس وزراء حكومة الإنقاذ وهدر الأموال و”التلاعب بالملايين من المخصصات المالية”.