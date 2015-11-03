"سوزان رايس" تبحث مع وزير خارجية الأردن سبل مواجهة داعش والأزمة السورية

>اجتمعت مستشارة الأمن القومى الأمريكية سوزان رايس بالبيت الأبيض ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنى ناصر جودة.

وقد اطلعت رايس خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الاثنين، وزير الخارجية الأردنى على قرارات الرئيس الأمريكى باراك اوباما الخاصة بتعزيز الإجراءات الأمريكية الرامية للتصدى لتنظيم داعش بما فى ذلك زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن الخاصة بمواجهة داعش.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى نيد برايس ، أن رايس أكدت التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم امن واستقرار الأردن ، كما بحث الجانبان الخطوات القادمة لدعم العملية الانتقالية فى سوريا عقب المباحثات الإيجابية التى اجرتها الأطراف الإقليمية والدولية فى فيينا يوم الجمعة الماضي.

وأشارت رايس خلال الاجتماع الى الجهود الأردنية للتخفيف من حدة التوتر فى المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى.

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