الخلافات الزوجية تسبب الضعف الجنسى

الضعف الجنسى

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>الضعف الجنسى من أكثر المشاكل التى تواجه الأزواج وتسبب الكثير من المشكلات، وهذا الضعف يصاب به الرجال والنساء، ولكن الرجال أكثر، فما أهم أسباب الضعف الجنسى. الضغط النفسى يسبب الضعف الجنسى

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>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حسين أبو حديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية بالمركز القومى للبحوث، إلى أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالضعف الجنسى، ومن أهمها الضغط النفسى والعوامل العضوية والقيام ببعض العادات الخاطئة كالتدخين والسمنة، وهذه الأسباب تعوق أى نشاط يقوم به الإنسان خاصة العلاقة الجنسية الجيدة. الخلافات الزوجية تؤدى إلى الضعف الجنسى

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>ويتابع مدرس مساعد الأمراض الجلدية، أن من أهم الأسباب النفسية المؤدية لضعف العلاقة الجنسية هى الشعور بالاكتئاب أو كثرة الخلافات بين الطرفين، أو انعدام الثقة بالنفس، أو مراقبة الذات أثناء العلاقة الجنسية والاهتمام ببعض الأشياء كحجم العضو الذكرى وغيرها، وهذا يؤدى إلى الإصابة بالضعف الجنسى النفسى. نصائح للتمتع بالعلاقة الجنسية

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>ولذا ينصح مدرس مساعد الأمراض الجلدية، بضرورة التخلص من الضغوط النفسية، وحل الخلافات الزوجية، وممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الخفيفة، والتمتع بالحياة اليومية والجنسية.

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شبكةعيونالإخبارية

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