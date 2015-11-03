محكمة النقض تنظر اليوم طعن النيابة على براءة جرانة والمغربى

تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة النقض دائرة الثلاثاء "ب" الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، فى قضية التربح وإهدار المال العام، بالإضافة إلى أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد وعضوية المستشارين يحيى يوسف وعصمت عبد المعوض ومجدى تركى ومعتز زايد وعلاء الدين صالح ومحمود عبد الرحمن وناصر إبراهيم وبسكرتارية عماد عبد اللطيف ومحمد محمود.

وجاء فى أسباب الطعن المقدم من النيابة وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعويين، وألمت بها على الوجه المفحص التى فطنت إلى أدلتها.

وأشارت النيابة فى طعنها إلى أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق، ولم يتعرض لها، وأغفل أيضاً العديد من الوقائع التى تضمنها أمر الإحالة، كما أكد أن الحكم خالف الوقائع الثابتة بالأوراق من وقائع، ما يشوبه بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة‏، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله‏، قد قضت ببراءة كل من "المغربى‏" و"جرانة" فى إعادة محاكمتهما فى قضية التربح والإضرار.