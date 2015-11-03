اليوم.. نظر محاكمة عادل حبارة بقضية قتل مخبر شرطة بالشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الإرهابى عادل حبارة، لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلاً مع آخر مجهول دراجة نارية.