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"حياة قيد الاحتراق" قصص قصيرة فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

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"حياة قيد الاحتراق" قصص قصيرة فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية "حياة قيد الاحتراق" قصص قصيرة فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء ندوة لمناقشة مجموعة القصص القصيرة جدًا "حياة قيد الاحتراق" للأديبة صابرين الصباغ.

يناقش المجموعة الناقدان د.شريف عابدين وأميرة عبد الشافى، ويدير الندوة الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن صابرين الصباغ صدر لها عدد من الأعمال الإبداعية فى القصة والرواية والشعر هى: وصية أم مجموعة قصصية 2002، تكات الخريف مجموعة قصصية 2005، عندما تموت الملائكة رواية 2006، الفرار إلى قفص مجموعة قصصية 2007، الساعة العاشقة صباحا ديوان نثرى 2009، الغزال العاشق رواية2010، طعنات رجل مجموعة قصصية 2010، امرأة نصفها بحر رواية2011، نساء ولكن مجموعة قصصية 2103، عطر الفجر" قصة القصيرة جدا كتاب جماعى لعدد من المبدعين العرب، قصة فى كف أنثى قصة قصيرة جدا، "قصص عربية بلا حدود" قصة القصيرة جدا كتاب جماعى لعدد من المبدعين العرب، حياة قيد الاحتراق قصة قصيرة جدا.

وقد حصلت على عدد من الجوائز والتكريم هى: جائزة اتحاد كتاب فى القصة القصيرة 2007 عن المجموعة القصصية (تكات الخريف). جائزة الثانية القصة القصيرة فى المسابقة الإعلامية المتميزة فى مجال المرأة برعاية الأمانة العامة بجامعة الدول العربية 2007. المركز الأول بمسابقة صلاح هلال للقصة القصيرة عام 2006. جائزة الاستحقاق من دار ناجى نعمان العالمية بلبنان عام 2007( طعنات رجل). كما كرمت بساقية الصاوى بالقاهرة ضمن الفائزين بجوائز مصرية لعام 2007، ومن جمعية المترجمين المصريين، وبعض المحافل الأدبية بالمملكة العربية المغربية، وبينالى الخريف الثالث ثقافه وفنون برعاية صالون الخريف ووزارة الشباب المصرية، ونادى أدب العاشر من رمضان، ورابطة الزجالين وكتاب الأغنية بالقاهرة.

صابرين الصباغ عضو اتحاد كتاب مصر، نادى القصة بالقاهرة، اتحاد كتاب الإنترنت، عضو جماعة الأدب العربى، منتدى الأديبات العربيات، جمعية المترجمين واللغويين المصريين، وسفيرة فوق العادة لدار ناجى نعمان للثقافة بالمجان "لبنان"، عضو فخرى بدار ناجى نعمان لبنان، عضو منظمة العفو الدولية، وشاركت فى العديد من فعاليات المؤتمرات الأدبية.

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