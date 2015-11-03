مرشح بالعاشر يخترق الدعاية ويفتتح مقرا انتخابيا بمؤتمر جماهيرى

شهدت الدائرة الرابعة لمحافظة الشرقية، ومقرها مدينة العاشر من رمضان، حالة من التذمر من قبل مرشحى المقعد الفردى الـ13، بعد خرق مرشح حزب الوفد المهندس محمد الزاهد لقانون الدعاية الانتخابية، وافتتاح مقره الانتخابى بمؤتمر جماهيرى.

حضر المؤتمر أكثر من مائتى شخص من مدينة بلبيس وعمدة قرية مسقط رأس الزاهد إبراهيم حجازى والكابتن ربيع ياسين، وبعض أهالى المرشح، بالإضافة إلى استعانة المرشح بـ7 سماعات دى جى وذبح 4 عجول وسيارات جابت كل أرجاء المدينة بالدجى والأغانى التى تردد اسم "الزاهد مرشحكم".

وما تسبب فى حالة التذمر لدى المرشحين الآخرين من حزب المؤتمر، رفض الأمن خاصة قسم أول العاشر من رمضان، عقد مؤتمر للمرشحة الدكتورة سناء أبو سمرة مرشحة حزب حماة الوطن فى المجاورة الـ15، بسبب عدم بدء الدعاية الانتخابية، وبالفعل استجابت الدكتورة سناء، وقررت عقد المؤتمر اليوم، لكنه بعد قيام مرشح حزب الوفد بعقد مؤتمره وحالة الضجة التى أحدثها فى المدينة، هدد المرشحون الباقون بإبلاغ العليا للانتخابات.

من جانبه أكد العقيد سامى الأشهب مأمور قسم أول العاشر من رمضان، إنه طبقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات فإن اليوم الثلاثاء هو اليوم الأول لبدء الدعاية.