بالصور.. مياه الأمطار تمنع أهالى قرية أم سعدون بأولاد صقر من قضاء مصالحهم

تسبب مياه الأمطار التى شهدتها قرية أم سعدون التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، فى تعطل مصالح العديد من أهالى القرية، لعزوف السيارات عن الدخول للقرية ونقلهم، إلى أماكن عملهم، وذلك لصعوبة مدخل القرية الذى تمتنع السيارات عن السير عليه، خاصة مع الأمطار الغزيرة التى جعلته أشبه ببركة من الوحل لأنه طريق ترابى.

ويقول "صلاح شعبان النجار" محام من أبناء قرية أم سعدون، أن قريته تابعة للوحدة المحلية بالصوفية، تعد من القرى الأكثر فقرا بالمحافظة، ولم يطرقها أى مسئول على الإطلاق، كما أنها منعدمة الخدمات تماما، وذلك بسبب انشغال المسئولين بالقرى الكبرى، وأن الأهالى بالقرية ناشدوا كل المسئولين برصف الطريق الترابى بمدخل القرية لكى تستطيع السيارات أن تسير عليه ويتمكن أهالى القرية الغلابة الذين يتوجهون إلى أعمالهم صباح كل يوم من قضاء مصالحهم.

وأكد الأهالى أنهم يعانون معاناة شديدة خاصة فى فصل الشتاء تنقطع القرية عن الدنيا، خاصة طلاب العلم الذين يذهبون إلى مدارس البلاد المجاورة مثل الصوفية والخواطرة، بسبب عدم تمكن الموصلات للبلاد المجاورة وذلك بسبب قطع الطريق كليا بسبب أن الطريق الرئيسى بالقرية ترابى، ولا يمكن السير عليه.



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