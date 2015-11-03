أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مياه الأمطار تمنع أهالى قرية أم سعدون بأولاد صقر من قضاء مصالحهم

Google+ Print
بالصور.. مياه الأمطار تمنع أهالى قرية أم سعدون بأولاد صقر من قضاء مصالحهم بالصور.. مياه الأمطار تمنع أهالى قرية أم سعدون بأولاد صقر من قضاء مصالحهم
تسبب مياه الأمطار التى شهدتها قرية أم سعدون التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، فى تعطل مصالح العديد من أهالى القرية، لعزوف السيارات عن الدخول للقرية ونقلهم، إلى أماكن عملهم، وذلك لصعوبة مدخل القرية الذى تمتنع السيارات عن السير عليه، خاصة مع الأمطار الغزيرة التى جعلته أشبه ببركة من الوحل لأنه طريق ترابى.

ويقول "صلاح شعبان النجار" محام من أبناء قرية أم سعدون، أن قريته تابعة للوحدة المحلية بالصوفية، تعد من القرى الأكثر فقرا بالمحافظة، ولم يطرقها أى مسئول على الإطلاق، كما أنها منعدمة الخدمات تماما، وذلك بسبب انشغال المسئولين بالقرى الكبرى، وأن الأهالى بالقرية ناشدوا كل المسئولين برصف الطريق الترابى بمدخل القرية لكى تستطيع السيارات أن تسير عليه ويتمكن أهالى القرية الغلابة الذين يتوجهون إلى أعمالهم صباح كل يوم من قضاء مصالحهم.

وأكد الأهالى أنهم يعانون معاناة شديدة خاصة فى فصل الشتاء تنقطع القرية عن الدنيا، خاصة طلاب العلم الذين يذهبون إلى مدارس البلاد المجاورة مثل الصوفية والخواطرة، بسبب عدم تمكن الموصلات للبلاد المجاورة وذلك بسبب قطع الطريق كليا بسبب أن الطريق الرئيسى بالقرية ترابى، ولا يمكن السير عليه.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365