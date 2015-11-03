بالفيديو| القرموطي يرد على السيسي: زعلان من الإعلام حقك.. لكن عندي رئيس جمهورية آداؤه صفر!! شاهد الفيديو

المصدر : نجوم مصرية

في أولى الردود الاعلامية على خطاب السيسي الذي وصف به الاعلام المصري بأنه يضخم الامور ويجعل من الوضع في البلاد وضعا سيئا وليس بوضع جيد , خرج الاعلامي جابر القرموطي عبر احدى القنوات المصرية .

و قال ” الرئيس السيسي بيضخم وبتقول انا هشتكيكم للشعب !! يا سيادة الرئيس انت زعلان من الاعلام حقك !! انت رئيس الجمهورية ومهما تقول عن مذيع مش عارف يعمل ايه في قناة ايه ,, لكن عندي دولة دلوقتي رئيس جمهورية اداؤه صفر !! تحت الصفر كمان !!! ”

ثم عقب القرموطي واستدرك كلمته قائلا “شخصه على عيني وراسي واحترامنا ليه يفوق الحد !! احنا بنتكلم عن اداؤه الي يهمنا في المواضيع دي اداؤه ” !!

وقد كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد عقد مؤتمرا امس الاحد تحدث فيه عن ازمة الطائرة الروسية المحطمة واشاد بدور جهة الطوارئ وفرق البحث والانقاذ على ما قامو به في محاولتهم للبحث عن اي شخص حي بين ركاب الطائرة !

وقد تحدث الرئيس السيسي عن الاعلام المصري وقال ان اداء الاعلام المصري ليس بالأداء المطلوب فهو يضخم الامور يجعل منها شيئ كبيرا وهي ليست شيئ كبير معبرا عن ذلك بقوله “ميصحش كدا” وكررها عدة مرات ,

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شبكةعيونالإخبارية

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