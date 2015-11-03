"جورج حبيقة" ومجموعة جاهزة بألوان البحر والطبيعة الساحرة!

لقد أصبحنا معتادين إبداعات مصمّم الأزياء اللبناني العالمي "جورج حبيقة" Georges Hobeika ورومانسيته الناعمة، التي يتحفنا بها، في كلّ موسم، ومع كل مجموعة، وخاصة "الهوت كوتور" Haute Couture، إذ يأخذنا، كل مرة، في رحلة إلى عوالمه الداخلية وأحلامه الوردية الزاهية. وقد كانت مجموعته الجديدة للألبسة الجاهزة لربيع وصيف ٢٠١٦ رحلة من نوع مختلف، وإلى وجهة جديدة نابضة بالألوان.

أقمشة براقة تطغى على فساتين السهرة في موسم خريف وشتاء 2016

شكّلت الجزر الإستوائية، بطبيعتها الساحرة وألوانها الفريدة، مصدر وحي وإلهام حبيقة؛ وهي المتجدّدة مع كلّ زهرة، وكلّ شجرة، وكلّ انعكاس لأشعة الشمس فوق صفحة مياه البحر الدافئة المتلالئة.

هذا ما رأيناه تماماً في المجموعة التي دمج فيها إحساس وتقنية "الهوت كوتور" Haute Couture بخفة الألبسة الجاهزة وميزتها العملية، فرأينا فيها الكثير من الأقمشة المطبّعة بألوانٍ زاهيةٍ ورسومات ورودٍ إستوائية، كما الكثير من القصّات المرهفة المثالية لموسم الرحلات.

وقد ضمّت المجموعة فساتين الكوكتيل، والسترات الصيفية، والشورتات، والسراويل المريحة، كما فساتين السهرة الفاخرة، التي تخطف الأبصار، على أقمشة تنوّعت بين التول، والشيفون، والدانتيل، بالإضافة إلى لوحة ألوان تدرّجت بين الأزرق، فالأخضر، فالبرتقالي، فالزهري، فالأبيض، فالأحمر، وصولاً إلى الأسود كذلك.

مجموعة حبيقة منعشة، وفيها الكثير من الأنوثة والجاذبية، كما فيها الكثير من العصرية والإبداع.

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