صححى معلوماتك.. الرضاعة الطبيعية مش مسئولة عن ترهل الثدى

ترهل الثدى من التغيرات الشائعة لدى النساء، وغالبًا ما يتم الربط بين ترهل الثدى والرضاعة الطبيعية كونها أهم مسببات فقدان الثدى لتماسكه وشكله الجمالى.

فيما يؤكد أستاذ الجراحة العامة والتجميل بطب قصر العينى، الدكتور إبراهيم كامل عيادة، أن الرضاعة الطبيعية لا تعد السبب الأساسى لترهل الثدى، ولكن الأمر يرجع للتغيرات الهرمونية التى تتعرض لها المرأة فى مرحلة الحمل، والتى تؤدى إلى زيادة حجم الثدى بصورة كبيرة ومنذ الشهور الأولى للحمل.

ويوضح عيادة أن زيادة حجم الثدى ترتبط أكثر بمرحلة الحمل كما سبق الذكر، وسواء قامت المرأة بالرضاعة الطبيعية أم لا فإن حجم الثدى يتعرض لنفس التغيرات من زيادة الحجم إلى نقصانه مرة أخرى.

وتبعا لرأى عيادة فالثدى يتكون من عدد من الأنسجة الضامة والتى تعانى من الضعف النوعى، وتتأثر بالعديد من العوامل الأخرى بجانب مرحلة الحمل أهمها:

>• زيادة الوزن وخسارته فى فترة وجيزة.

>• عدم انتقاء حمالة الثدى المناسبة.

>• عدم الاهتمام بممارسة الرياضة.

>• إهمال شرب الكمية المناسبة من الماء يوميًا.

>• تقدم السن.

>وبالتالى فترهل الثدى لا يرتبط بالرضاعة الطبيعية كما هو شائع خطأ لدى البعض، ولكنه يعد من الأمور الحتمية والتى تتعرض لها المرأة آجلا أم عاجلاً، والحل الوحيد هو اتباع الأساليب التى تؤخر ظهور هذا العرض، والحد من الأسباب التى تسرع بظهوره والتى سبق ذكرها.