رنا فى دعوى إثبات النسب: "خطيبى غرر بى وبعد حملى منه تهرب وارتبط بأخرى"

أقامت "رنا.م" دعوى إثبات نسب ضد خطيبها "هاشم.م" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن غرر بها وأقنعها بإقامة العلاقة الزوجية بينهما قبل إتمام عقد القران، وتهربه منها بعد حملها منه واتهمها فى أخلاقها وقيامه بخطبة فتاة أخرى، وطالبت بإثبات نسب طفلها إليه.

وتابعت "رنا"، فى الدعوى التى حملت رقم "2987" لسنة 2015: "كانت تجمعنا قصة حب منذ الجامعة وكانت التجاوزات أثناء تلك الفترة محدودة رغم اتهامى بالتخلف وأننا سنتزوج لا محالة ويجب أن لا أعقد الأمور".

وأكملت المدعية: "تمت الخطبة وبدأنا فى تأسيس حياتنا الزوجية ورسمت أحلاما وطموحات وكانت أحلى فترة فى حياتى إلى أن أقنعنى هاشم بأننا أصبحنا شخصا واحدا ويجب أن نمارس حياتنا كأزواج دون حياء، وأصر على ذلك إلى أن وافقت خوفا من أن يتركنى ووقعنا فى الخطأ عدة مرات وفجأة لم أجده وأصبح يتهرب منى ويرفض الحديث معى دون أن أعلم السبب".

وأوضحت "رنا": "خلال تلك الفترة علمت بحملى وكانت المصيبة فذهبت إليه منهارة أحاول أن أقنعه بالإسراع فى الزواج حتى لا أفتضح أمام أهلى ووقتها رفض وواجهنى قائلا: "كيف لى أن أعلم أن ذلك الطفل لى"، ووقتها صعقت وقمت بالصراخ فى وجهه فسبنى بأبشع الألفاظ واتهمنى فى أخلاقى وأدركت أنه كان يخدعنى وأخذ غرضه منى".

وتابعت: "اضطررت مجبرة أن أحكى لأهلى وذهبوا إلى والدته ووالده وقاموا بإخبارهم وعندما قاموا بمواجهة ابنهم رفض الاعتراف وقال إننى أدعى عليه وأنه فسخ الخطبة بسب أخلاقى السيئة".

وأشارت "رنا"، إلى أنها لجأت للمحكمة كمرحلة أخيرة بعد يأسهم منه ورفضه الاعتراف بما فعله، قائلة: "وعلمت بعد فترة أنه أقدم على خطبة فتاة من عائلته".