مها أبو عوف: تلقيت تهديدًا بالقتل من مجهول فى أعقاب ثورة 25 يناير

كشفت الفنانة مها أبو عوف، عن أنه خلال حالة الفراغ الأمنى التى عمت البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير تلقت تهديداً بالقتل ونجلها من اتصال هاتفى من مجهول، لافتة إلى أنه قال لها: "متبلغيش البوليس"، مشيرة إلى أن زوجها أصر على إبلاغ الشرطة التى باشرت التحقيق فى الواقعة.

وأضافت "مها أبوعوف"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه خلال تواجد رجال الأمن فى منزلها عقب البلاغ تلقت اتصالاً من الشخص الذى هددها يخبرها أنه علم بقدوم الشرطة لمنزلها، الأمر الذى دفعها للانتقال إلى أحد الفنادق، بعدما تأكدت أنها مراقبة.

ولفتت "أبو عوف"، إلى أنه بعد فترة عادت إلى منزلها مرة أخرى ولم تتوصل إلى هوية الشخصية التى كانت تهددها، وتابعت: "اللى يجرا يجرا أنا هفضل بره بيتى ليه".

وفى سياق آخر، كشفت الفنانة عن أنها وأشقائها أعضاء فرقة "الفور إم" يفكرن الآن فى عمل وتقديم برنامج جديد يناقش القضايا الأسرية ويطرح لها حلولاً من خلال تجاربهم الشخصية، وتابعت: "بنفكر نعمل برنامج عائلى".

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