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بالفيديو.. صلاح عبد الله يشيد بـ"مها أبو عوف" على الهواء.. والأخيرة ترد بالقبلات

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بالفيديو.. صلاح عبد الله يشيد بـ"مها أبو عوف" على الهواء.. والأخيرة ترد بالقبلات بالفيديو.. صلاح عبد الله يشيد بـ"مها أبو عوف" على الهواء.. والأخيرة ترد بالقبلات
قال الفنان صلاح عبد الله، إنه من أشد المعجبين بالفنانة مها أبو عوف كمشاهد وينسى تماماً أنه ممثل عند متابعته لها خلال أعمالها الفنية كونها إنسانة متصالحة مع نفسها وواضحة وصريحة وحقيقية.

وأضاف: عبد الله، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم": "أنا ليا كام يوم عاوز أكلمك بس مش عارف الحياة بتعمل فينا إيه.. وقلت أحسن فرصة إنى أعملك تحية على الهواء مباشرة.. أنا لما اتفرجت على مها أبو عوف نسيت خالص خالص إنى ممثل.. ولها مشهد فى مسلسل ساحرة الجنوب فى الحلقة 25 بدعو المشاهدين لمشاهدته.. من كتر تعليقات الإعجاب عليه أنا كنت بغير".

وأوضح، أن الفنانة مها أبو عوف تتمتع بحس عال وتستحق كل تقدير، وتابع: "حلوة قعدتك مع وائل والذكريات الجميلة الرائعة اللى رجعتينا لأيام حلوة أوى أوى أوى يا مها "، فيما ردت الفنانة بالقبلات على الهواء.

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مصر 365

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