"الإسكان" ترصد 6.5 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع المليون وحدة

كشف المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، أن الوزارة رصدت مبلغ 6.5 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى.

وأضاف المهندس هشام درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثالثة تتضمن تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية بـ25 محافظة، لافتا إلى أن تتراوح مساحة الوحدات بين 62 مترا وحتى 90 مترا نظام "غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة".

وأوضح رئيس قطاع التشييد والبناء، أن إجمالى مستحقات شركات المقاولات التى تم صرفها منذ بداية تنفيذ مشروع المليون وحدة وحتى الان وصل لـ10.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على عدم تأخير صرف مستحقات شركات المقاولات وذلك لضمان سرعة تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة.

وحول ترفيق أراضى المرحلة الثالثة لمشروع المليون وحدة، أكد المهندس هشام درويش، أن الوزارة حرصت على اختيار الأراضى المرفقة لضمها فى المرحلة الثالثة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الثالثة لا تتجاوز العام.

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