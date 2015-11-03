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مها أبو عوف: سكنت مع أسرتى بـ"فيلا" بها عفريت كان يظهر بفانوس

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مها أبو عوف: سكنت مع أسرتى بـ"فيلا" بها عفريت كان يظهر بفانوس مها أبو عوف: سكنت مع أسرتى بـ"فيلا" بها عفريت كان يظهر بفانوس
قالت الفنانة مها أبو عوف، إن الفيلا التى كانت تعيش فيها مع أسرتها كانت تسكنها الأشباح، موضحة أن والدها اشترى هذه الفيلا من "سيلفاتور شيكوريل" مالك محلات "شيكوريل"، والتى شهدت مقتله وزوجته بالإضافة إلى نجله الذى سقط من أعلاها عندما كان يحاول التقاط ثمار المانجو.

وأضافت مها أبو عوف، خلال حوراها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم": "الفيلا دى كانت "متشمعة" وبابا اشتراها من .. وماما كانت بتسمع حد بيمشى فى البيت.. وأكدت على بابا أكثر من مرة هذا الأمر لعدة سنوات، فقال لها هاتى أخوكى يقعد معاكى".

وتابعت: "خالى كان بيذاكر فى المكتب اللى أتقتل فيه سيلفاتور وشاف واحد ماسك فانوس وعينه حمرا فشاب شعره فى الحال عندما رآه، وقال لأمى لمى هدومك وأمشى حالاً البيت ده مسكون.. إحنا كلنا شفنا العفريت وكان دائم الظهور بفانوس".

ولفتت الفنانة مها أبو عوف، إلى أن أسرتها ظلت تقيم فى هذه الفيلا لمدة 45 عامًا، وتابعت مبتسمة: "خلاص بقى صاحبنا وكان يمشى بفانوس بشمعة مكنش بيأذى.. حقيقى".

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مصر 365

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