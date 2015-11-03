«#افحصي_ترى_وقته» في مستشفى أدمة

شارك مستشفى وعيادات أدمة مع جمعية زهرة لسرطان الثدي في الحملة التوعوية المجتمعية بهدف نشر الوعي الصحي عن سرطان الثدي، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي (شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي).

وسعى مستشفي ادمة للمشاركة بهذه المناسبة المهمة لتوعية كافة شرائح المجتمع من مرض سرطان الثدي ولتوضيح أهمية اجراء الفحص المبكر له، كما قدم المستشفى خصماً تشجيعياً قدره ٥٠٪ لإجراء فحص بأشعة الماموغرام في قسم الأشعة التابع للمستشفى في مدينة الرياض.

وتم توزيع البروشورات التوعوية وشعار الحملة في المستشفى وكافة الصيدليات التابعة له، وتم وضع شعار الحملة على مبنى المستشفى، وأقيمت فعالية ومحاضرة في مسرح المستشفى بالدور الاول لتوضيح كافه المعلومات عن هذا المرض والرد على اسئلة الحضور. وشدد المستشفى عبر حملاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية أن تحرص المرأة على إجراء فحوصات دورية بالمراكز المتخصصة، وذلك للكشف المبكر عن السرطان بهدف معرفة الإصابة في مراحلها المبكرة والذي يساعد بإذن الله على الاستجابة للعلاج وسرعة التعافي منه، وأوضح أن على كل سيدة قبل ان تفكر في إجراء تجميل للثدي إجراء الفحص الخاص بسرطان الثدي.