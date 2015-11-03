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أمين بلدي الطائف إلى المرتبة ال11

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أمين بلدي الطائف إلى المرتبة ال11 أمين بلدي الطائف إلى المرتبة ال11
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هشام المولد

الطائف - إسماعيل إبراهيم

    صدر قرار م. عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية بترقية هشام بن عيضة المولد أمين المجلس البلدي بأمانة الطائف من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة.

وقد عبر المولد عن سعادته بالثقة، مؤكداً أنها ستكون دافعاً لتقديم المزيد من العطاء والإنجاز خلال الفترة المقبلة.

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