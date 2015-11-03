الهيئة تسعى إلى نشر ثقافة التقويم بين المهتمين بالعملية التعليمية

تسعى هيئة تقويم التعليم العام من خلال عقد مؤتمر تقويم التعليم العام في المملكة إلى نشر ثقافة التقويم وأهميته بين الممارسين والمهتمين بالعملية التعليمية وفئات المجتمع والاستفادة من الخبرات العالمية والوطنية وتبادل المعرفة في مجال تقويم التعليم العام والتواصل مع الهيئات والمراكز والباحثين في مجال التقويم والاستفادة من خبراتهم وعقد شراكات معهم بالتزامن مع إعلان العام الحالي (2015م) عام تقويم التعليم.

ويأتي هذا المؤتمر إدراكاً من الهيئة لأهمية تنظيم المؤتمرات في مجال تخصصها، خصوصاً أن إقامتها ستوفر المعلومات الحديثة على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال التقويم وتأثير مخرجات التعليم على الاقتصاد من ذوي الخبرة والاختصاصات والتجارب، مع ما ينتج عن هذه المؤتمرات من المناقشات بين المشاركين والمختصين، وزيادة المعارف والاطلاع على الخبرات وأحدث التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التقويم.

ويسعى المؤتمر للاستفادة منها في تجويد وتطوير عمليات التعليم العام في المملكة، ويوضح المؤتمر حرص الهيئة على مشاركة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والشركاء المعنيين والباحثين والخبراء والمختصين في مجال التقويم في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة ودعم البحث العلمي، وتبادل الآراء والخبرات بين نخبة الأكاديميين وخبراء التقويم المشاركين لتجويد وتطوير مجالات التقويم.

فعاليات اليوم الأول

في اليوم الأول من فعاليات مؤتمر تقويم التعليم، سيقدم نائب المحافظ لهيئة تقويم التعليم وأستاذ القياس والتقويم المساعد د. صالح الشمراني، ورقة عمل بعنوان: (تقويم التعليم في المملكة)، كما سيقدم ماجد الأحمدي ورقة عمل بعنوان: الاختبارات الوطنية عرض لأحد مشروعات هيئة تقويم التعليم العام، وسيقدم المدير التنفيذي لقطاع الأعمال الناشئة في شركة علم د. محمد المحيميد ورقة عمل عن (دور التقنية في تجويد التعليم والاقتصاد المحلي)، وسيقدم دكتور في أبحاث التعليم والقياس والتقويم د. أرلين جوليكسون ورقة عمل عن (دور معايير تقييم الفصل الدراسي في تطور تعلم الطلاب).

وسوف تقدم مديرة ادارة منظومة المؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات في الامارات نورة المطروشي ورقة عمل عن (دور الإطار الوطني للمؤهلات في انتاج مخرجات تعليمية توافي احتياج سوق العمل)، كما سيقدم نائب مدير عام هدف لدعم التوظيف د. منصور المنصور ورقة عمل عن (برامج ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية)،

كما ستقام الندوة الأولى عن أثر مخرجات التعليم في الاقتصاد الوطني يشارك فيها: د. آرلين جوليكسون، بروفيسور أندرياس نور، د. منصور المنصور ، د. ساتيا برنك، وستكون رئيسة الجلسة د. آلاء نصيف.

اليوم الثاني للمؤتمر

وفي اليوم الثاني سوف تعقد الندوة الثانية عن (تجارب وخبرات متعددة في مجال تقويم التعليم وتطويره) يشارك فيها د. راشد العبدالكريم، د. سعود الحربي، د.. أسماء مصطفى، د. باسي رينيكانين، د. جشيجش مازرجفكش، بروفيسور آنو تووتس، ويرأس الجلسة د. فهد الشايع.

وسيقدم رئيس المجلس الإداري لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة أحمد محمد بالغنيم ورقة عمل عن (التقييم المتعدد وعلاقته بتحسين جودة التعليم: تطبيقات عملية من تجربة مركز الملك فهد للجودة)، وسيقدم أحمد اليعقوب ورقة عمل عن (الإطار الوطني للمؤهلات عرض لأحد مشروعات هيئة تقويم التعليم العام)، كما ستقدم البراء طيبه من منسوبي هيئة تقويم التعليم العام ورقة عمل عن (معايير المعلمين عرض لأحد مشروعات هيئة تقويم التعليم العام).

وستقام ورشة عمل عن الاقتصاد التعليمي يقدمها نائب الوزير في وزارة التربية الوطنية للتعليم في دولة بولندا، ومدير معهد OECD للتعليم جاكبوسكي ماكيج، كما ستقام ورشة عمل عن اعداد المقومين لكفاءات القرن الواحد والعشرين يقدمها الخبيرة والباحثه في مجال سياسات التعليم د. ساتيا برنك.

برنامج اليوم الختامي

وفي فعاليات اليوم الثالث وختام المؤتمر، سيقدم محمد الغفيص من منسوبي هيئة تقويم التعليم العام ورقة عمل عن (معايير المناهج عرض لأحد مشروعات هيئة تقويم التعليم العام)، وستقدم الخبيرة والباحثة في مجال سياسات التعليم د. ساتيا برنك ورقة عمل عن (الاستثمار في التعليم من أجل مستقبل زاهر للمملكة)، كما سيقدم عميد كلية التربية بجامعة طيبة سابقاً بروفسور محمد الخطيب ورقة عمل حول (منظور تربوي لتقويم مؤسسات التعليم العام في ضوء مدخل الدراسة الذاتية للمدرسة).

وسيقدم الاستاذ المساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ورئيس قسم البحوث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وعضو المكتب الفي للتعليم قبل الجامعي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم د. هشام الحسيني ورقة عمل حول (ادراج مهارات التوظيف وريادة الاعمال فى التعليم)، وورقة عمل أخرى حول (استخدام القيمة المضافة في تقويم فاعلية أداء المعلمين وتحسين نواتج التعليم).

كما سيقدم رئيس الهيئة المؤقتة للمناهج الوطنية وأستاذ جامعة ملبورن في استراليا البروفيسور بيري ماك.قاو ورقة عمل عن (التقييم ضمان للجودة)، وسيقدم الأمين العام الفخري لمجلس تقويم التعليم الفنلندي ومدير مشروع التوأمة الأوروبي في مصر د. هيكي ليتينين ورقة عمل عن (التطوير المهني للمعلمين والتطوير القائم على المدرسة: نحو مدرسة متعلمة)، كما سيقدم المدير التنفيذي للجمعية الدولية للتحصيل التربوي IEA في أمستردام د. ديرك هاستيد ورقة عمل عن (التعلم مدى الحياة).