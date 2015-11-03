الحبوب فايدتها فى قشرتها.. علشان الصحة والسعادة إديها بليلة ورز بنى

منذ عدة سنوات بدأ أطباء التغذية فى التوعية بخطورة الطعام المصنع، وظهرت دعوات للعودة إلى طبيعة الطعام فى صورته الأولية، مثل تناول الأرز كامل الحبة واستبدال دقيق القمح الأبيض بالقمح الأسمر وكذلك تناول حبوب الشوفان دون نزع قشورها.

عن أهمية تناول الحبوب الكاملة يؤكد أخصائى التغذية الدكتور خالد يوسف أن الدراسات الحديثة أكدت أن تناول الحبوب بقشورها كالأرز والقمح والشوفان، يساعد الجسم فى الحصول على مزيد من الفوائد من تلك الحبوب، وبالطبع فنزعها يعنى الاستغناء عن القدر الأكبر من الفوائد المتحصل عليها.

وأوضح أن معالجة الحبوب ونزع قشرتها لا يعنى فقط خسارة فوائدها المتعددة، بل يجعلها أيضا مصدرا للعديد من الأضرار التى تقع على الجسم، أهمها السمنة وزيادة الوزن وزيادة نسبة السكر بالدم وكذلك مشاكل القولون والجهاز الهضمى.

>فيما يؤكد خالد يوسف أ ن تناول الحبوب الكاملة كالبليلة والشوفان والأرز البنى والخبز الأسمر، من أهم أنواع الطعام التى تحسن كثيرا من عمل أعضاء الجسم وأهمها:

>- تحسين حركة الأمعاء وعلاج مشاكل الانتفاخ.

>- تنظيم نسبة السكر بالدم.

>- الحد من ارتفاع الشهية ومنح شعور طويل بالشبع.

>- علاج مشاكل السمنة والمساعدة فى خسارة الوزن.

>- الحبوب الكاملة ترفع من هرمونات السعادة وتساعد على زيادة الاسترخاء وتحسين المزاج.

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