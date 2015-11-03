التموين تعلن عن خبر هام ومفاجىء للمواطنين واسعار استرشادية ل300 سلعة

في مداخلة هاتفية لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي لبرنامج هنا العاصمة والمذاع على قناة سي بي سي الفضائية، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن خبر يهم جميع المواطنين المصريين بخصوص كيفية تدخل الدولة من أجل إيقاف الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع والخدمات.

حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية على أن الدول في ظل اقتصاد السوق لا تتدخل بشكل مباشر في خفض أسعار السلع والخدمات وأن الاسعار التي تعلنها عن أسعار السلع هي أسعار استرشادية حيث أنه تم الإعلان عن 300 سلعة استرشادية.

واضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في اقتصاد السوق فإن سعر السلعة يتحدد بناء على مدي توافر المعروض من هذه السلعة ومدي كمية الطلب عليها، حيث تتدخل الدولة بطرح السلع التي يقبل المواطنين على استهلاكها حتى لا ترتفع أسعارها في الأسواق نتيجة انخفاض المعروض منها وزيادة الطلب عليها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه سوف يتم توفير جميع السلع داخل الأسواق وكذلك عبر منافذ شركتى الجملة بشكل كبير وبأسعار معقولة وهذه سوف يؤدي إلى خفض أسعار جميع السلع والخدمات

شبكةعيونالإخبارية

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