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تجديد حبس سيدة عجوز 15 يوما لاتهامها بالاتجار فى الهيروين بالمقطم

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تجديد حبس سيدة عجوز 15 يوما لاتهامها بالاتجار فى الهيروين بالمقطم تجديد حبس سيدة عجوز 15 يوما لاتهامها بالاتجار فى الهيروين بالمقطم
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، حبس سيدة عجوز 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار فى الهيروين فى منطقة المقطم.

كشفت تحقيقات النيابة ورود معلومات لضابط مكافحة المخدرات عن قيام "س.م" 50 سنة بترويج مخدر الهيروين على عملائها فى منطقة المقطم، تم إعداد قوة أمنية لاستهداف المتهمة وإلقاء القبض عليها متلبسة.

وأسفرت المأمورية عن ضبطها، وبتفتيشها عثر بحوزتها على 20 تذكرة هيروين، ومبلغ مالى، وبمواجهتها اعترفت بالاتجار فى المخدرات، وأنها كانت فى طريقها لتوزيع المضبوطات على عملائها بالمنطقة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أصدرت قرارها السابق.

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مصر 365