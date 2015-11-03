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تجديد حبس أمين شرطة يبيع المخدرات للمسجونين بسجن النهضة

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تجديد حبس أمين شرطة يبيع المخدرات للمسجونين بسجن النهضة تجديد حبس أمين شرطة يبيع المخدرات للمسجونين بسجن النهضة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس أمين شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه ببيع المواد المخدرة للمسجونين داخل سجن النهضة.

كانت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، قد أمرت بحبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه ببيع عقاقير مخدرة وإدخال سكاكين للمحبوسين داخل سجن النهضة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أمين شرطة يعمل بسجن النهضة، وردت معلومات لمباحث السجن بقيامه ببيع العقاقير المخدرة للسجناء داخل العنابر، وفى يوم الواقعة تم استيقافه من قبل مباحث السجن أثناء فترة عمله وبتفتيشه عثر بحوزته على شرائط برشام وسكاكين كان ينوى بيعها للمسجونين مقابل حصوله على ثمنها، كما تبين من التحريات أنه كان يرسل للمسجونين رسائل من أهاليهم، كما ضبط بحوزته 550 جنيها متحصلات بيعه للمواد المخدر للمسجونين.

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مصر 365