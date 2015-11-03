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ضبط كمية كبيرة من الكبدة المجمدة والرنجة منتهية الصلاحية بالفيوم

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ضبط كمية كبيرة من الكبدة المجمدة والرنجة منتهية الصلاحية بالفيوم ضبط كمية كبيرة من الكبدة المجمدة والرنجة منتهية الصلاحية بالفيوم
تمكنت مباحث بمحافظة الفيوم من ضبط كمية من الكبدة المجمدة والرنجة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى، وذلك قبل توريدها لثلاجات بيع اللحوم المجمدة بمدينة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بضبط سيارة سوزوكى قيادة "محمود ع م"، 38 سنة، محملة بـ 118 كيلوجرام كبدة مجمدة منتهية الصلاحية، و5 صناديق رنجة منتهية الصلاحية، واعترف السائق بتوريدها لثلاجة لبيع اللحوم المجمدة بمدينة الفيوم وبفحص الثلاجة تم العثور على 136 كيلو كبدة مجمدة و5 كرتونة رنجة منتهية الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 39759 لسنة 2015 جنح قسم شرطة الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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