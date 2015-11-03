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استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهمى خلية السويس الإرهابية.. اليوم

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استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهمى خلية السويس الإرهابية.. اليوم استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهمى خلية السويس الإرهابية.. اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد، إعادة محاكمة 8 متهمين، بخلية قناة السويس الإرهابية،لاتهامهم باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى شهر مارس من العام الماضى قد قضت بإعدام 26 متهما فى قضية خلية السويس الإرهابية، غيابيا على المتهمين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

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مصر 365