استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهمى خلية السويس الإرهابية.. اليوم

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد، إعادة محاكمة 8 متهمين، بخلية قناة السويس الإرهابية،لاتهامهم باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.إعلان - Ads إعلان - Ads
والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى شهر مارس من العام الماضى قد قضت بإعدام 26 متهما فى قضية خلية السويس الإرهابية، غيابيا على المتهمين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.