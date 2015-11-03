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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى

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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من محمد السلكاوى المحامى، المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم.

وذكرت الدعوى، أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قِبَل وزير الداخلية مخالفًا للقانون والدستور.

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