اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "اقتحام وادى النطرون"

تستأنف، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن على أبو شعيشع الصادر ضده حكم غيابى بالإعدام شنقاً فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين من كتائب القسام وحزب الله اللبنانى وحماس الفلسطينية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى وبحضور المستشار ضياء عابد المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

جدير بالذكر أن المتهم أبو شعيشع تقدم بطلب إلى هيئة المحكمة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد لإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده ضمن 93 متهما آخرين صادر ضدهم حكم غيابى بالإعدام شنقاً، وحضر محبوسا ومرتديا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.

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