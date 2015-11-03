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هل أهانت شذى حسون متابعيها بهذه الصورة؟

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هل أهانت شذى حسون متابعيها بهذه الصورة؟ هل أهانت شذى حسون متابعيها بهذه الصورة؟

الثلاثاء 03-11-2015 00:39

نشرت الفنانة العراقية شذى حسون على حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة لقدميهما المنتعلتين حذاء أسود"، وعلقت تحتها "جاهزة لعيد ميلاد خوخة"، ثم أعقبتها بنشر صورة أخرى مع "خوخة" المحتفى بها.

شذى التي أخطأت في حق المحتفى بها، وإن عن غير قصد، حاولت أن تتماشى مع الموضة المنتشرة منذ مدة بين الفنانات التي تقوم على التركيز على نشر صور تتعلق بالتفاصيل الدقيقة من مظهرهن الخارجي، كالمانكيير والمجوهرات وحقائب اليد، وأن كانت للأحذية الحصة الاوفر في إهتمامتهن.

يشار إلى أن شذى حسون متواجدة في بيروت، حيث ستطل ضيفة في برنامج "هيدا حكي" الذي يقدمه الفنان عادل كرم، غدا الثلاثاء على شاشة "أم تي في".

 

ما هو السر الذي ستبوح به شذى حسون لعادل كرم؟

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سيدتي