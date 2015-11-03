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تويتر يكرّم شاروخان في عيد ميلاده الـ 50 بهاشتاق

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تويتر يكرّم شاروخان في عيد ميلاده الـ 50 بهاشتاق تويتر يكرّم شاروخان في عيد ميلاده الـ 50 بهاشتاق

الثلاثاء 03-11-2015 03:21

لا يتأخّر محبو و معجبو نجم بوليوود الأشهر شاروخان، عن دعمه في كل مشاريعه الفنية و أعماله السينمائية، فكيف لو كان هذه المرة، إحتفل شاروخان بعيد ميلاده الـ 50 حيث أشعل المغرّدون مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً تويتر بهاشتاق HappyBirthdayKingKhan لتهنئة شاروخان و مشاركته هذه المناسبة السعيدة بالكلام والصور ، الذي انطلق بسرعة كبيرة بين المغرّدين، ننشر بعضها:


HnD3-1- ‏@Hnd3ee : أتمنى لك الأفضل
2- HBD Tatev ^__^ ‏@SRKsMari : ليلة سعيدة يا صاحب العيد شكراً على كل شيء، أحببك وسأحبك دائما
3- Saad Rafique ‏@saadrfq : شكرا لك لإحداث ثورة في مفهوم الرومانسية والحب من خلال الأفلام .
4- Mallika Basu ✨ ‏@MallikaBasu : قال لي أحدهم أن هناك كثر يحبون شاروخ خان في في ليما، بيرو.
5- Aamir Khan ‏@aamir_khan : يا شاه، العديد من أتمنى لك عيداً سعيداً. واطلب أن تستمر في التألق وتعطينا الفرح.
6- Salman Kumar ‏@SalmanSs1999 : أحبك أيها الملك خان
7- Fatima Qadri ‏@ImFQadri : عيد ميلاد سعيد شاروخان. هل تعلم أنك من عمر والدي تماماً. أحبك دائماً.
9- T.TANDON ‏@TtandonNY : أتمنى لك يوما خاصا جدا وسنة مليئة بالسعادة وان تمضي قدماً وان تواصل ادهاشنا. انت مصدر إلهام الملايين .
10- Ira ‏@IraRUSSIA : شكراً لك على أحلامنا
11- SHERLYN CHOPRA ‏@SherlynChopra : عيد مبارك في جميع الأوقات .. المزيد من الحب .
12- GURMEET CHOUDHARY ‏@gurruchoudhary : عيد سعيد، اتمنى لك الصحة الآن وإلى الأبد. عيد ميلاد سعيد.
13- Elli Avram ‏@ElliAvram : أتمن عيد ميلاد سعيد وجميل إلى واحد من الأساطير التي تعيش في بوليوود، كينج خان / شاه روخ خان
14- tallal ‏@officialtallal : الله لديه خطة أفضل بالنسبة اليك، سوف تفهم في يوم من الأيام الأمر.
15- Mushtaq Shiekh ‏@shiekhspear : عيد ميلاد سعيد. انت تسعدنا وتلهمنا.. لكن لتبقى متواضعاً كما انت دائماً..

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