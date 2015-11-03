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“مرتضى منصور” يوجه رسالة صارمة للسيسي.. بعد منعه من الظهور إعلامياً !!

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“مرتضى منصور” يوجه رسالة صارمة للسيسي.. بعد منعه من الظهور إعلامياً !! “مرتضى منصور” يوجه رسالة صارمة للسيسي.. بعد منعه من الظهور إعلامياً !!

هاجم رئيس نادي الزمالك المستشار “مرتضى منصور” اليوم رئيس قنوات سي بي سي “محمد أمين”، على خلفية القرار الذي أعلنته غرفة صناعة الإعلام أمس بمنع ظهوره إعلامياً، بحيث صرح “مرتضى منصور” بأنه لا يوجد ما يسمى بـ “غرفة صناعة الإعلام” مشيراً إلى أن هذا عبارة عن كيان وهمي موجود في خياله فقط.

و أضاف أيضاً مهاجماً رئيس قناة “سي بي سي” قائلاً: “القناة ليست ملكاً له.. و إنما هي ملك لملايين المشاهدين”، مبرراً قرار غرفة صناعة الإعلام بمنع ظهوره إعلامياً، بأنه تصفية حسابات بعد فوز نجله في الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة ضد “عمرو الشوبكي”، قائلاً: “محمد الأمين كان يدعم الشوبكي و متبنيه”.

و في هذا السياق هدد مرتضى القناة و توعد بإغلاقها قريباً، مؤكداً بأنه لا يوجد أي قوة في العالم تمنعه من الظهور إعلامياً، مصرحاً:

    “البيان دا بلوه و اشربوا ميته.. ورحمة أمي لأرجعه السجن مع مستشاره محمد فودة”.!

و بخصوص قرار إذاعة مباريات الزمالك أعلن بأنه سيقوم بعقد مزايدة بعد يومين للتعاقد مع إحدى الشركات بعد فسخ العقد مع شركة “بريزنتيشن”، قائلاً بأنه غير خائف من عرض فيديوهاته التي تحتوي على السب و الشتم على رئاسة الوزراء، مؤكداً: “الكل عارف أنا مين”.

و قد وجه “مرتضى منصور”، رسالة صارمة للرئيس عبد الفتاح طالبه خلالها بالتحقق من أموال رئيس قناة “سي بي سي” قائلاً:

     “يا سيادة الريس، أنا عاوز أعرف فلوس محمد الأمين دي منين؟”، واحد اتبرع بربع مليار جنيه لصندوق تحيا ، يبقى معاه كام”.

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