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كارثة.. شاب مصرى يعمل طبيب مخ و أعصاب و مؤهلة دبلوم صنايع

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كارثة.. شاب مصرى يعمل طبيب مخ و أعصاب و مؤهلة دبلوم صنايع كارثة.. شاب مصرى يعمل طبيب مخ و أعصاب و مؤهلة دبلوم صنايع

كارثة حقيقة بسبب انعدام الضمير شاب مصري يعمل طبيب مخ و أعصاب، و مؤهله الدراسي دبلوم صنايع ، و هذه الكارثة تعبر عن مدى انحدار الأخلاق و الثقافة التي نعيشها مع انعدام الضمير .

فقد ألقت قوات الأمن المصرية القبض على “ع.ع” ، لانتحاله صفة دكتور مخ و أعصاب مع أنه حاصل على دبلوم صنايع ، وكان قد قدم أهالي مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بلاغاً للأمن يفيد أن هناك شاب حاصل على دبلوم صنايع ينتحل صفة طبيب.

و بعد إلقاء القبض عليه تبين أنه له عيادتان، و أن الكشف يبلغ عنده 80 جنيها ، و أنه أوهم أهالي القرية أنه يعمل أستاذا في كلية طب القاهرة .

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