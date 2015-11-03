استخدم المياه بالملح ولن تري حب الشباب مرة أخري

حب الشباب هي مشكلة يعاني منها الشباب جميعا وبالأخص أصحاب البشرة الدهنية والتي تكون أكثر نوع من أنواع البشره معرض بنسبة كبيرة للإصابة بها، وتسبب إحراج لأنها تؤثر علي مظهر الوج، ويرجع السبب في ظهورها هو تناول بعض الأطعمة المعينة التي تكون العامل الرئيسي لظهور البثور في الوجه مثل المكسرات بأنواعها والشيكولاته لانهما يحتويان علي نسبة كبيرة من الزيوت والدهون التي تتراكم بالوجه فتؤدي إلي ظهور تلك الحبوب .

احذر التعامل مع حب الشباب بشكل خاطئ

يشعر الكثير من الشباب بالإحباط نتيجة وجود تلك الحبوب علي وجهه فيلجأ إلي إزالتها بأصابعه أو فركها لتفريغ محتوياتها، ولكن مثل تلك الأفعال حذر منها أطباء الجلدية والتجميل لانها قد تترك ندبه داكنه في الوجه تظل موجوده وتحتاج في بعض الأحيان إلي التجميل لإزالتها بالليزر، لذا يجب عليك متابعة الطبيب .

علاج حب الشباب وتخلص منها نهائيا

نشرت احدي المواقع الطبية المتخصصة في مجال التجميل والعناية بالبشره وصفة مضمونة جدا تساعدك علي التخلص من حب الشباب، وهي عبارة عن إحضار كوب من الماء مضاف إليها ملعقة كبيرة من الملح، ويتم غسل الوجه به جيدا، وتكرر تلك العملية 3 مرات في اليوم، حيث أظهرت الأبحاث أن المياه المالحه تنقي البشرة من الشوائب والدهون المسببة لظهور حب الشباب، وهذا ما يلاحظه الجميع عن الذهاب إلي المصيف وينزل البحر مرات متتالية تلاحظ أن مظهر بشرتك أصبح صافيا اكثر من قبل بشكل واضح

شبكةعيونالإخبارية

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