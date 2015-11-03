أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

استخدم المياه بالملح ولن تري حب الشباب مرة أخري

  • الصحة
  • 18 ألف
Google+ Print
استخدم المياه بالملح ولن تري حب الشباب مرة أخري استخدم المياه بالملح ولن تري حب الشباب مرة أخري

حب الشباب هي مشكلة يعاني منها الشباب جميعا وبالأخص أصحاب البشرة الدهنية والتي تكون أكثر نوع من أنواع البشره معرض بنسبة كبيرة للإصابة بها، وتسبب إحراج لأنها تؤثر علي مظهر الوج، ويرجع السبب في ظهورها هو تناول بعض الأطعمة المعينة التي تكون العامل الرئيسي لظهور البثور في الوجه مثل المكسرات بأنواعها والشيكولاته لانهما يحتويان علي نسبة كبيرة من الزيوت والدهون التي تتراكم بالوجه فتؤدي إلي ظهور تلك الحبوب .
احذر التعامل مع حب الشباب بشكل خاطئ

يشعر الكثير من الشباب بالإحباط نتيجة وجود تلك الحبوب علي وجهه فيلجأ إلي إزالتها بأصابعه أو فركها لتفريغ محتوياتها، ولكن مثل تلك الأفعال حذر منها أطباء الجلدية والتجميل لانها قد تترك ندبه داكنه في الوجه تظل موجوده وتحتاج في بعض الأحيان إلي التجميل لإزالتها بالليزر، لذا يجب عليك متابعة الطبيب .
علاج حب الشباب وتخلص منها نهائيا

نشرت احدي المواقع الطبية المتخصصة في مجال التجميل والعناية بالبشره وصفة مضمونة جدا تساعدك علي التخلص من حب الشباب، وهي عبارة عن إحضار كوب من الماء مضاف إليها ملعقة كبيرة من الملح، ويتم غسل الوجه به جيدا، وتكرر تلك العملية 3 مرات في اليوم، حيث أظهرت الأبحاث أن المياه المالحه تنقي البشرة من الشوائب والدهون المسببة لظهور حب الشباب، وهذا ما يلاحظه الجميع عن الذهاب إلي المصيف وينزل البحر مرات متتالية تلاحظ أن مظهر بشرتك أصبح صافيا اكثر من قبل بشكل واضح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر

تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي

تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات

المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات