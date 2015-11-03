مرشح بـ"شبين الكوم": أهالى القرى بالمحافظة يلجأون للرى بمياه الصرف الصحى

قال المستشار نضال مندور، مرشح مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، إن محافظة المنوفية تحتوى على أخصب الأراضى الزراعية بمصر، والمحافظة تعتمد فى المقام الأول على الزراعة، وعلى الرغم من ذلك احتلت المركز الأول فى التعديات على الأراضى الزراعية خلال السنوات الأربع الماضية، واصفا الأمر بـ"المؤسف".

وأضاف مندور، فى تصريحات له مساء أمس، خلال إحدى جولاته الانتخابية، أن معظم أهالى القرى بالمحافظة يعانون من عدم وجود مصدر للرى وأنهم يلجأون للرى بمياه الصرف الصحى، وينتج عن ذلك إصابتهم بفيروس سى والفشل الكلوى، مشيرا إلى أن عدم وجود الأسمدة والتقاوى بكميات كافية، ومشاكل الفلاحين المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وعدم وجود تأمين صحى ورعاية اجتماعية لهم، مشاكل يعانى منها فلاحو المنوفية.

وأشار مرشح "شبين الكوم"، إلى أن حل مشاكل الفلاحين ودعم الدولة لهم من خلال توافر مياه للرى، ومساندتهم من خلال تسديد قروض بنك التنمية، بالإضافة الى توزيع وتسويق محاصيلهم بشكل جيد، وتوفير تأمين صحى لهم والنظر إليهم بعين الرأفة، الأمر الذى يأتى بنتائج فعالة من أجل الحفاظ على سلامة الرقعة الزراعية.