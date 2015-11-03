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بالصور..مرشح مستقل بالإسماعيلية: الاهتمام بالصحة والتعليم أهم أولوياتى

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بالصور..مرشح مستقل بالإسماعيلية: الاهتمام بالصحة والتعليم أهم أولوياتى بالصور..مرشح مستقل بالإسماعيلية: الاهتمام بالصحة والتعليم أهم أولوياتى
نظمت الحملة الشعبية لتأييد للدكتور عبد المالك عبد العال التوادرى، مساعد الأمين العام للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ونائب رئيس قطاع شرق، والمرشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية، مسيرات ضمت العديد من أهالى وشباب الدائرة.

وقال التوادرى، إن النهوض بالتعليم والشباب والصحة من أهم أولويات برنامجه الانتخابى، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتعليم من خلال تطوير المناهج التعليمية وإصلاح المنظومة التعليمية بشكل كامل، والتركيز على المعلم الذى يعد أصل العملية التعليمية، مع رفع راتبه بالإضافة إلى تطوير وإصلاح المدارس الحالية وإنشاء مدارس جديدة للتخفيف من كثافة الطلاب داخل الفصول.

وأضاف مرشح الدائرة الأولى بالإسماعيلية، أنه سيعمل على استكمال المشروعات المتوقفة بالمحافظة، وتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، وحل أزمة القمامة المنتشرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

ويترشح عبد المالك التوادرى عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية والتى تضم، أحياء أول وثانى وثالث.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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