مرشح دائرة الرمل بالإسكندرية: ننتظر قرار العليا للانتخابات لتحديد جولة الإعادة

قال أحمد مهنى، مرشح دائرة الرمل بالإسكندرية، إن المرشحين فى انتظار جولة الإعادة الخاصة بدائرة الرمل، وقرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد رسمى لبدء الدعاية الانتخابية والجولات للمرشحين.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، أنه خلال الفترة الحالية يتواصل مع المواطنين فى الشارع، ويعقد اجتماعات مع الأهالى لحل مشاكلهم وخاصة المناطق الريفية بمنطقة أبيس الأولى والثانية وقرى ونجوع الدائرة التى تعتبر أكبر دائرة فى المحافظة.

وأشار "مهنى"، أنه فى أولى أولوياته فى البرلمان القادم على النطاق العام، هو قانون الخدمة المدنية وقانون العمل الموحد، بحيث يتناسب مع جميع فئات المجتمع والموظفين بكافة مؤسسات الدولة، وإيصال العدالة للمواطنين.

يذكر أن القضاء الإدارى بالإسكندرية، قرر إعادة دائرة الرمل بالكامل خلال 60 يوماً من بعد ظهور نتائج الجولة الأولى على جميع المرشحين، وعدد 67 مرشحاً، وبطلان النتيجة الأولى لوجود مخالفات أثناء الانتخابات