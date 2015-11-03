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اليوم.. استئناف محاكمة 48 متهما بمقتل الصحفية ميادة أشرف

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اليوم.. استئناف محاكمة 48 متهما بمقتل الصحفية ميادة أشرف اليوم.. استئناف محاكمة 48 متهما بمقتل الصحفية ميادة أشرف
تستأنف الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادة أشرف" وفتاة أخرى وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان، منهم 35 متهما محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبد الرءوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.

- بالفيديووالصور.. تأجيل محاكمة 48 متهما بمقتل الصحفية ميادة أشرف لـ3 نوفمبر
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