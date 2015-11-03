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بالصور.. ملكة جمال ألمانيا:حادث الطائرة الروسية طبيعى ومصر آمنة

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بالصور.. ملكة جمال ألمانيا:حادث الطائرة الروسية طبيعى ومصر آمنة بالصور.. ملكة جمال ألمانيا:حادث الطائرة الروسية طبيعى ومصر آمنة
قالت ملكة جمال ألمانيا لعام 2013 "آنا جوليا هاجين"، إن آمنة تمامًا وأن حادث سقوط الطائرة الروسية حدث من قبل مثل أغلب الطائرات نتيجة الأعطال المفاجئة، نافية تمامًا أن يكون عملاً إرهابيًا.

ودعت آنا جوليا هاجين، خلال تصريحاتها لـ"اليوم السابع" الراغبين فى زيارة مصر إلى سرعة زيارتها، مؤكدة أن مصر من أجمل البلدان التى زارتها على مستوى العالم، وأنها تعشقها واستمتعت كثيراً خلال إجازتها التى قضتها وكانت مدتها 10 أيام.

وأشارت إلى أنها تلقت دعوة من صديقها المصرى، هشام هاشم، مدير الطيران الألمانى بالغردقة، لزيارة مصر مجددًا، وأنها زارت مدينة الغردقة أكثر من مرة، ولن تنقطع عن زيارتها أبدًا داعية الجميع لزيارتها.

هشام هاشم مسئول الطيران الألمانى بالغردقة، قال إن ملكة الجمال عند كل زيارة لها لمصر تعشق الأصول الشعبية، كالأكلات الشعبية مثل الفلافل، وعند كل زيارة تتفقد المناطق البدوية فى مصر، وقريبًا ستزور أهرامات الجيزة.

وأضاف هاشم، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن ملكة جمال ألمانيا وعدت بتعلمها العربية فى فترة وجيزة، بعد أن بدأت فى التقاط بعض الكلمات خلال حديثه معها.

كانت ملكة جمال ألمانيا لعام 2013، قد غادرت أمس مطار الغردقة الدولى فى طريقها إلى بلادها، بعد قضائها مدة 10 أيام فى ضيافة صديقها المصرى هشام هاشم مدير إحدى شركات الطيران الألمانية، والذى رافقها عبر رحلتها فى مصر.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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