مها أبو عوف: شقيقى كان حريصا علينا ولفنا بورق "الفويل" فى إحدى الحفلات

قالت الفنانة مها أبو عوف، إن شقيقها الفنان عزت أبو عوف كان حريصاً عليها وعلى شقيقاتها الثلاثة خلال عملهن فى فرقة "الفور إم" لدرجة أنه أقدم على "لفهن" بورق "الفويل" خلال تقديم حفلة غنائية فى إحدى الدول الأجنبية خوفاً من الشائعات.

وأضافت "مها أبو عوف"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم": "لفنا بالفويل واحنا فى فرح ببلاد برة علشان كان فى شائعات تقول أن هناك نظارات معظمة تكشف ما تحت الملابس التى يرتديها الإنسان، إلا إذا كان الشخص يغلف نفسه بورق الفويل.. وعزت قال لنا من باب الاحتياط.. لدرجة أننا كنا ماشيين نخشخش والخشخشة دى طالعا فى المايكات واحنا بنغنى"، مشددة على أن شقيقها كان يرفض تصوير أحد بجوارها أو أحد شقيقاتها خلال الحفلات.

وعن الابتذال الفنى، أكدت "مها أبو عوف"، أن التمثيل أو الغناء بالجسد والعرى والألفاظ الخارجة ابتذال مرفوض لا يتفق ورسالة الفن الراقية التى تشكل وجدان المجتمع وترتقى بالأمم.