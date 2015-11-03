قيادى سلفى لـ"ياسر برهامى": انتقدت ساويرس وتمد يدك له الآن

انتقد محمود عباس القيادى السلفى، التصريحات التى أدلى بها الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، والتى أعلن فيها استعداده للتعاون مع المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، حال التزامه بالدستور.

وقال "عباس"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "حزب النور وضع على قوائمه أقباطًا طبقًا للقانون، وكان يمكن أن يتنازل عن القوائم بالكلية، ويكتفى بالفردى الذى يشكل 80% من المقاعد، ولكنه لم يفعل رغم أنه نافس فعليًا على أقل من نصف المقاعد، ثم يأتى بعد ذلك ويحذر من تشكيل ساويرس للوزارة ويدور الأعضاء فى الشوارع يحذرون من تشكيل ساويرس للحكومة، فلماذا تمد يدك له الآن؟".

وأضاف "عباس": "لماذا ياسر برهامى انتقد نجيب ساويرس ويمد له يده الآن؟"، مطالبًا ياسر برهامى بالثبات على موقف واحد.

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