أوباما: نشر قوات فى سوريا لا يخالف التعهد بعدم نشر قوات على الأرض

>قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما يوم الاثنين، إن خطة نشر عشرات من أفراد القوات الخاصة الأمريكية فى سوريا لتقديم المشورة لقوات المعارضة التى تقاتل تنظيم داعش لا تخالف تعهده بعدم نشر "قوات على الأرض" فى الصراع السوري.

وقال أوباما فى مقابلة مع برنامج (إن.بي.سى نايتلى نيوز) فى أول تصريحات تتعلق بنشر القوات منذ الاعلان عن ذلك يوم الجمعة "ضع فى الاعتبار أننا قمنا بعمليات خاصة بالفعل وهذا فى حقيقة الأمر مجرد امتداد لما نحن مستمرون فى القيام به."

وأضاف: "نحن لا نضع قوات أمريكية على جبهات قتال تنظيم داعش.. كنت متسقا دوما فى أننا لن نقاتل كما فعلنا فى العراق من خلال الكتائب والغزو.. هذا لا يحل المشكلة."

وعند إعلان عملية النشر قال البيت الأبيض إن القوات ستكون فى مهمة "للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة" وإن العدد سيكون أقل من 50 فردا.

ويمثل نشر قوات أمريكية على الأرض تحولا بعد أكثر من عام على اقتصار المهمة فى سوريا على الضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية. وقبل العام الماضى استبعد أوباما -الذى يعارض إرسال قوات إلى حروب الشرق الأوسط- إرسال قوات برية أمريكية إلى سوريا.

وخلال خطاب تلفزيونى للأمة فى سبتمبر أيلول 2013 قال أوباما "لن ارسل قوات أمريكية على الأرض فى سوريا."

وخلال العام المنصرم أكد أنه لن يرسل قوات "قتالية" إلى هناك.

وتتعرض إدارة أوباما لضغوط من أجل تكثيف الجهود الأمريكية ضد داعش لاسيما بعدما استولى التنظيم المتشدد على مدينة الرمادى العراقية فى مايو أيار وعقب اخفاق برنامج الجيش الأمريكى فى تدريب وتسليح الآلاف من المعارضة السورية.

وعززت روسيا وإيران من تواجدهما العسكرى دعما للرئيس السورى بشار الأسد فى قتاله للمعارضة المسلحة فى الحرب الأهلية المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف العام.

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