صور أقمار اصطناعية أمريكية تستبعد إصابة الطائرة الروسية بصاروخ

نقلت تقارير إخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن صور الأقمار الاصطناعية لا تدعم نظرية أن صاروخا قد ضرب الطائرة الروسية التى تحطمت فى مصر مطلع الاسبوع الجارى.

ونقلت شبكة "إن بى سى" التلفزيونية عن مسئول لم تكشف عن اسمه القول إن "التكهنات بأن هذه الطائرة قد اسقطت بصاروخ ليست واردة".

وقالت شبكتا "إن بى سى" و "سى بى إس"، إن الصور التى التقطتها الأقمار الاصطناعية الأمريكية بالأشعة تحت الحمراء تظهر ومضة حرارية فوق سيناء فى الوقت التى كانت تحلق فيه الطائرة فوق شبه الجزيرة فى وقت مبكر من يوم السبت الماضى.

ويعتقد محللو الاستخبارات الامريكية، أن ما حدث يمكن أن يكون انفجارا على متن الطائرة، فإما أن يكون الانفجار عن طريق خزان الوقود أو قنبلة.. لكن ليس هناك دليل على أن صاروخ أرض - جو أسقط الطائرة.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة ميتروجيت وهى من طراز "إير باص إيه 321" يوم السبت فى سيناء، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 224 شخصًا.

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