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مدير عام "الإيسيسكو": إسرائيل تمارس أبشع أنواع البطش بحق الفلسطينيين

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مدير عام "الإيسيسكو": إسرائيل تمارس أبشع أنواع البطش بحق الفلسطينيين مدير عام "الإيسيسكو": إسرائيل تمارس أبشع أنواع البطش بحق الفلسطينيين
أعلن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو- أن المرحلة الحرجة التى يمر بها العالم الإسلامى بمشكلاتها وأزماتها، تقتضى تعزيز التضامن الإسلامى، وترسيخ قواعده وتوسيع نطاقه، حتى يكون هو القاعدة العريضة التى يجب الانطلاق منها فى مواجهة المخاطر الكثيرة التى تحدق بالعرب والمسلمين، ولحماية أمن الدول الأعضاء ثقافيًا ودينيًا، وعدم التدخل فى شؤونها بأى شكل من الأشكال، واحترام التنوع المذهبى فيها.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها فى افتتاح الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامى لوزراء الثقافة أمس الاثنين فى العاصمة العمانية مسقط، دعا فيها إلى التصدّى للسياسات الاستعمارية الجديدة التى ترمى إلى إضعاف الأمة الإسلامية وكسر شوكتها، وإلى احتلال بعض دول العالم الإسلامى وتمزيق أوصاله، وإعادة رسم خرائط جديدة لدوله، حتى تبقى إسرائيل محتلة لفلسطين، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع أنواع البطش والعدوان بحق الشعب الفلسطينى والمقدسات الإسلامية فى فلسطين.

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مصر 365