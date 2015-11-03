وزارة الاعلام الليبية تؤكد متابعتها لحادثة اختفاء مصور وكالة صينية

>أكدت وزارة الإعلام بحكومة طرابلس "غير المعترف بها دوليا" متابعتها لحادثة اختفاء محمد النائلى مصور وكالة الانباء الصينية ( شينخوا) بالعاصمة الليبية طرابلس فى ظروف غامضة صباح يوم الخميس الماضي.

وطالبت الوزارة، فى بيان لها ليل الثلاثاء، وزارة الداخلية والجهات الأمنية كافة ببذل جهودها للكشف عن مصير النائلى، والعمل على حفظ سلامته وعودته إلى أهله معافا فى أقرب وقت.

وأكدت الوزارة على مسؤولية الجهات الأمنية فى حفظ الأمن وتوفير البيئة الملائمة والمناسبة لعمل الصحفيين والإعلاميين.

يذكر أن عددا من الصحفيين والإعلاميين سينظمون غدا وقفة احتجاجية أمام ديوان رئاسة الوزراء جراء اختفاء محمد النائلى مصور وكالة الانباء الصينية ( شنخوا) بالعاصمة الليبية طرابلس فى ظروف غامضة.

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