مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرا عن "مشروع دعم التنوع الثقافى والابتكار بمصر"

تختتم مكتبة الإسكندرية فعاليات برنامج "دعم التنوع الثقافى والابتكار فى مصر "، بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى تستمر فعاليته لمدة ثلاثة أيام؛ من 14-16 نوفمبر، ومن المقرر عقده بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

البرنامج، الذى بدأ نشاطه منذ عامين فى نوفمبر 2013، هو مشروع مشترك بين مكتبة الإسكندرية والاتحاد الأوروبى، تم تطويره بهدف تنمية الجانب الثقافى فى مصر. ففى إطار الواقع المتغير للمشهد الثقافى والسياسى الذى تشهده مصر، أتى برنامج ”دعم التنوع الثقافى والابتكار فى مصر“ ليدعم توسيع نطاق المشاريع الثقافية فى مصر، وتشجيع التربية الفنية، وليؤكد أهمية الاستعانة بالفنون والثقافة كعنصر دعم قوى لتنمية البلاد.

وصرح الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بأن البرنامج دمج عددًا من الأنشطة التى عنيت بتعزيز الحوار بين الثقافات، وتحديد وترسيخ الصناعات الثقافية فى مصر والعاملين بها، ورعاية المواهب الناشئة من خلال تنظيم المبادرات للشباب والأطفال، وتعزيز أنشطة المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى ذلك، قام البرنامج بإنشاء خلية فكرية تضم كبار المثقفين، والشباب، والفنانين، ومسئولى الوزارات، والهيئات العامة، وغيرهم، وذلك للعمل على تقييم الوضع الثقافى الحالى لمصر، وتقديم المقترحات بشأن صياغة سياسة ثقافية وطنية وتقديمها إلى السلطات المصرية المعنية لطرحها للمناقشة والاعتماد؛ حيث عقد البرنامج العديد من الندوات وورش العمل على مدار عامين كاملين – مدة البرنامج؛ فى طنطا، وبورسعيد، والمنوفية، وأسيوط، والأقصر، والقاهرة، وغيرها من المحافظات، كما استضاف الندوات وورش العمل العديد من المؤسسات والمنافذ الثقافية مثل: بيت السنارى بالقاهرة، وأكاديمية الفنون بالجيزة، والمعهد السويدى بالإسكندريـة، وجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالمنوفية، وجامعة أسيوط، وغيرها من المؤسسات الثقافية.

ولفت سراج الدين، إلى أن المؤتمر الختامى للبرنامج، الذى سيتم عقده تحت عنوان "وضع إطار للسياسة الثقافية فى مصر"، يسعى لاستعراض ومناقشة أعمال الخلية الفكرية، بما فى ذلك الأوراق الخاصة بمسودة السياسة الثقافية والوثائق المعدة، كما سيعرض المؤتمر جميع الجهود المبذولة والنتائج التى توصل إليها البرنامج بأكمله؛ حيث سيتم أيضًا إقامة معرضًا لتسليط الضوء على الأنشطة الرئيسية للبرنامج ولعرض الأعمال الفنية والدراسات البحثية التى تم تنفيذها من خلال تلك الأنشطة.

وسيحظى المؤتمر بتغطية إعلامية ومشاركة واسعة؛ حيث سيستضيف عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشخصيات العامة، بما فى ذلك الفنانون ومسئولو الوزارات، والمثقفون، وممثلو الهيئات الثقافية الوطنية والدولية، كما سيحضر المؤتمر بعض من شاركوا فى فعاليات البرنامج المختلفة؛ حيث سيجمع الحدث ما يزيد على 300 مثقف ومبدع من كافة أرجاء مصر.